Власть 31 июля 2023, 09:42 Вице-спикер Госдумы сообщил о «скрытой безотцовщине» в России Вице-спикер Госдумы Чернышов заявил, что в России есть «скрытая безотцовщина» РИА «Новости»

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Среднестатистические папы в России уделяют свои детям по 35 минут в день. Об этом говорят результаты опроса, которые привел вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов. По его словам, таким образом можно говорить о «скрытой эпидемии безотцовщины» в стране, написало РИА «Новости».

По поручению вице-спикера в РФ провели опросы отцов о том, сколько времени они проводят со своими детьми. Чернышов назвал результаты исследования удручающими.

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«Мы можем констатировать эпидемию скрытой безотцовщины в России. Папа как бы есть, но папы нет. Но ведь папа должен быть путеводителем по этому сложному миру, защитником и просто лучшим другом!» — заявил представитель Госдумы.

Он подчеркнул, что роль отца в современном мире имеет огромное значение. Также Чернышов назвал включенность мужчин в общение и воспитание детей ключевым фактором сохранения семьи.

Опрос показал, что отцы в Москве проводят со своими дочерями и сыновьями около 35 минут в день, 18% вообще уделяют детям по 15 минут или меньше. Более половины респондентов сослались на занятость, еще 23% сказали, что не знают, как проводить совместный досуг.