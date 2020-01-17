Вице-спикер Госдумы рассказала об эффекте от назначения Мишустина

«Мне очень импонирует, что сегодняшний председатель правительства — человек очень системный. <…> По факту он показал на примере налоговой структуры, как можно выстроить работу. Сегодняшняя его задача — это просто другой масштаб», — заявила Тимофеева.

Она отметила, что Мишустин пообещал проконтролировать каждый регион. Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что население «интересует социальная поддержка и те деньги, которые пообещал президент, им важны те зарплаты, которые пообещали учителям и другим бюджетникам».

«Новый премьер — это человек, который мыслит не на год и не на два, — заявила парламентарий. — Он обращает внимание на такие направления, как цифровизация, современные технологии и системы управления, они способны обеспечить эффективное развитие страны на десятилетия вперед».

Тимофеева напомнила, что ряд важных документов, о которых говорил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, уже находятся на рассмотрении в Госдуме.

«В нашем портфеле есть законопроект о горячем детском питании. Мы его уже приняли в первом чтении. Или, например, законопроект о защите капвложений и стимулировании инвестиций — большой блок инициатив, которые тоже приняты в первом чтении. Сегодня эти документы нужно качественно доработать и принять с учетом уже просчитанных цифр», — объяснила парламентарий.

Тимофеева оценила расширение полномочий Государственной думы, предложенное президентом.

«В отличие от всех руководителей разного ранга и уровня депутаты Государственной думы являются выбранными людьми. Они представляют народ. Ни один министр, ни один зампред сегодня не является выбранным прямыми выборами населения России. Справится, не справится — мы те, кого выбрали жители страны — по спискам, по округам, голосуя за конкретные партии. Мы представляем все территории России. Президент предложил поделиться своими полномочиями с Государственной думой, потому что, когда писалась Конституция, была совсем другая ситуация в стране», — объяснила вице-спикер Госдумы.

На вопросы о вероятности роспуска и Госдумы вслед за правительством Тимофеева ответила, что по закону депутаты избраны до сентября 2021 года и оснований для роспуска нет.

«Я бы посоветовала жить сегодняшним днем, — подчеркнула депутат. — Есть стратегическая задача — исполнить поручение президента, и нам, как депутатам надо ответить перед нашими избирателями».

Тимофеева прокомментировала также запрет на двойное гражданство для представителей властных структур.

«Если человек идет на любую руководящую должность в стране, в регионе, защищает ее интересы, более того, занимается государственной политикой, то о каком двойном гражданстве мы можем сегодня с вами говорить? Коллеги, занимайтесь бизнесом, работайте в других структурах, в которых это возможно. Но когда мы говорим о давлении извне, которое может быть на вас оказано — здесь возникают вопросы о разумности», — заявила парламентарий.