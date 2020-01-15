Вице-спикер Госдумы рассказал о новом правительстве России

«Я могу сказать одно: правительство продолжит исполнять обязанности, — заверил Толстой. — Это первое. А второе, что в рамках исполнения этих обязанностей Государственная Дума, правительство и исполняющие обязанности министров, будут работать оперативно над реализацией послания президента. А что касается процедуры отставки, сложения полномочий, рассмотрения кандидатур — это все прерогатива главы государства. Я пока не могу сказать, по какой схеме. Очевидно, что для изменения Конституции РФ нужно время. А правительство в России должно функционировать бесперебойно, беспрерывно. Поэтому, конечно, я думаю, что по времени так вряд ли возможно, чтобы совпало».

Ранее правительство России подало в отставку. Премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил это изменениями в Конституцию, которые предложил президент страны Владимир Путин. По словам премьера, кабмин предоставил главе государства «возможность принимать все необходимые решения в этих условиях».

Отмечается, что Медведев пробыл в статусе главы кабинета министров рекордный срок: более семи лет и восьми месяцев.