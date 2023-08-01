Власть 01 августа 2023, 10:09 Даванков предложил показывать «Барби» и «Оппенгеймера» без ведома владельцев Даванков предложил принудительно лицензировать фильмы без ведома владельцев РИА «Новости»

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» выступил с идеей принудительно лицензировать фильмы из недружественных стран и показывать их в России. В частности, это касается вышедших недавно в мировой прокат фильмов «Оппенгеймер» и «Барби». Предложение парламентарий направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Копия документа оказалась в распоряжении ТАСС.

Вице-спикер Госдумы попросил Мишустина дать поручение правительству оценить целесообразность разработки постановления, которое бы предусматривало механизм принудительного лицензирования в экспериментальном порядке картин из недружественных стран в августе этого года.

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«…в целях предоставления возможности российским гражданам посмотреть в российских кинотеатрах такие картины, как „Барби“ и „Оппенгеймер“», — объяснил свою идею Даванков.

По его словам, после введения санкций россияне могли смотреть ленты из недружественных стран с помощью схемы «предсеансового обслуживания». Кинокомпании-мейджоры уже выявили схему поставок пиратских копий для кинотеатров России. Теперь премьеры можно смотреть на территории в РФ только в интернете, но тоже неофициально.

Ранее стало известно, что фильм «Барби» за первую неделю после выхода собрал свыше 500 миллионов долларов по всему миру. Только в США картина заработала 291,4 миллиона долларов.