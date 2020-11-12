Вице-президент Венесуэлы прилетел в Москву
С официальным визитом в Москву прилетела исполнительный вице-президент, министр экономики, финансов и внешней торговли Венесуэлы Дельси Родригес. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство республики в России.
«Подтверждаем, что она уже находится в Москве», — отметил собеседник агентства.
Родригес присоединится к встрече предпринимателей высокого уровня. Она расскажет о возможностях и преимуществах закона ее страны о противодействии санкций США, отметил сайт «Аргументы и факты». Кроме того, Родригес продолжит укреплять дружбу между двумя странами.
В составе делегации в столицу также прилетели генеральный прокурор Венесуэлы Рейналдо Муньос, министр высшего образования, науки и технологий страны Габриэла Хименес, а также президент государственной нефтяной компании PDVSA Асдрубал Чавес.
На 21 ноября запланирована встреча Родригес с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.