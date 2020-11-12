Вице-президент Венесуэлы прилетел в Москву

«Подтверждаем, что она уже находится в Москве», — отметил собеседник агентства.

Родригес присоединится к встрече предпринимателей высокого уровня. Она расскажет о возможностях и преимуществах закона ее страны о противодействии санкций США, отметил сайт «Аргументы и факты». Кроме того, Родригес продолжит укреплять дружбу между двумя странами.

В составе делегации в столицу также прилетели генеральный прокурор Венесуэлы Рейналдо Муньос, министр высшего образования, науки и технологий страны Габриэла Хименес, а также президент государственной нефтяной компании PDVSA Асдрубал Чавес.

На 21 ноября запланирована встреча Родригес с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.