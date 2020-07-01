Вице-премьер Виктория Абрамченко проголосовала на участке в Москве

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Она сделала свой выбор на участке № 1501 в Москве.

Абрамченко заявила, что для нее не было сомнений, поддерживать их или нет.

«Я хочу, чтобы каждый в отдельности и государство в целом заботились о детях, оберегали и помогали им вырасти гармонично развитыми людьми», — заявила зампред. Она также отметила, что поддерживает изменения, связанные с ограничениями на государственной службе, а также вопросы территориальной целостности государства.

Отдельно Абрамченко выделила экологические поправки, связанные с охраной окружающей среды.

«Важно отметить, что предлагаемые поправки — это знак особого приоритета государства, закрепленные Конституцией гарантии конкретных действий власти и общества в области природоохранной деятельности и экологии, направленных на обеспечение качества жизни граждан», — заявила вице-премьер.

Голосование по поправкам к Конституции проходит с 25 июня. Участки принимают россиян до 20:00 по местному времени.