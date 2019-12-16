Вице-премьер Трутнев представил Гольдштейна в качестве нового главы ЕАО

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил представителям власти Еврейской автономной области врио главы региона Ростислава Гольдштейна. Ранее стало известно об отставке губернатора ЕАО Александра Левинталя.

Он, а также бывшие члены правительства региона, сотрудники прокуратуры, общественных организаций, главы крупных предприятий присутствовали на мероприятии. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Работы у Ростислава Эрнстовича будет много. ЕАО сталкивается с достаточным количеством проблем, связанных с социальным развитием и с развитием экономики», — сказал Трутнев.

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Он добавил, что главная задача Гольдштейна — сделать жизнь людей лучше. При этом полпред президента заметил, что ЕАО по показателям уровня жизни жителей региона пока находится в самом конце рейтинга дальневосточных регионов.

При этом Трунев отметил, что ранее Ростислав Гольдштейн уже занимался вопросами развития Севера и Дальнего Востока, представлял ЕАО в Совете Федерации и был успешным предпринимателем.

Ранее стало известно об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя. Президент России Владимир Путин 12 декабря подписал указ о его отстранении от должности. Также российский лидер назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Срок полномочий Левинталя заканчивался в сентябре 2020 года.

Ростислав Гольдштейн родился 15 марта 1969 года в поселке Селижарово (Тверская область). Он закончил Московскую академию экономики и права по специальности «административно-хозяйственное право и экономика», университет Российской академии образования по специальности «коммерция», а также Северо-Западную академию государственной службы. Там он учился по специальности «менеджмент».

До назначения на должность врио главы ЕАО являлся представителем от исполнительного органа государственной власти региона в Совете Федерации.