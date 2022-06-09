Вице-премьер Трутнев назвал последствия запрета на ловлю рыбы у Курил для Японии
Заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев рассказал, что в Японии могут возникнуть проблемы с питанием из-за запрета России на ловлю рыбы у Южных Курил. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Он отметил, что в России недостаточно мест, где можно эффективно ловить рыбу. Поэтому у Южных Курил начнут работать российские рыболовецкие компании.
«А у японцев возникнут определенные проблемы с питанием», — заключил Трутнев.