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    09 июня 2022, 14:19

    Вице-премьер Трутнев назвал последствия запрета на ловлю рыбы у Курил для Японии

    Дарья Морозова

    Заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев рассказал, что в Японии могут возникнуть проблемы с питанием из-за запрета России на ловлю рыбы у Южных Курил. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    Он отметил, что в России недостаточно мест, где можно эффективно ловить рыбу. Поэтому у Южных Курил начнут работать российские рыболовецкие компании.

    «А у японцев возникнут определенные проблемы с питанием», — заключил Трутнев.