Вице-премьер России посетит США с рабочим визитом

Вице-премьер России Алексей Оверчук отравится в Вашингтон, чтобы встретиться там с американскими бизнесменами и представителями власти. Об этом сообщил RTсо ссылкой на слова посла России в США Анатолия Антонова.

«В эти дни американскую столицу посетит вице-премьер России Алексей Логвинович Оверчук», — заявил глава российского диппредставительства. Участники предстоящей встречи обсудят проблемы двусторонней торговли и инвестиций.