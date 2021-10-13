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    13 октября 2021, 11:48

    Вице-премьер России посетит США с рабочим визитом

    Оверчук встретится в Вашингтоне с американскими чиновниками и бизнесменами

    Оксана Лавнюженко

    Вице-премьер России Алексей Оверчук отравится в Вашингтон, чтобы встретиться там с американскими бизнесменами и представителями власти. Об этом сообщил RTсо ссылкой на слова посла России в США Анатолия Антонова.

    «В эти дни американскую столицу посетит вице-премьер России Алексей Логвинович Оверчук», — заявил глава российского диппредставительства.

    Участники предстоящей встречи обсудят проблемы двусторонней торговли и инвестиций.