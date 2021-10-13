Вице-премьер России посетит США с рабочим визитом
Оверчук встретится в Вашингтоне с американскими чиновниками и бизнесменами
Вице-премьер России Алексей Оверчук отравится в Вашингтон, чтобы встретиться там с американскими бизнесменами и представителями власти. Об этом сообщил RTсо ссылкой на слова посла России в США Анатолия Антонова.
«В эти дни американскую столицу посетит вице-премьер России Алексей Логвинович Оверчук», — заявил глава российского диппредставительства.
Участники предстоящей встречи обсудят проблемы двусторонней торговли и инвестиций.