Вице-премьер Новак: рисков роста цен на топливо в России нет

Российское правительство не видит в данный момент риска повышения внутренних цен на топливо. Такое заявление сделал заместитель председателя кабмина РФ Александр Новак.

По его словам, благоприятно на ситуации сказалось снижение экспорта нефти из России почти до нуля без фактического ввода запрета.

«Эти дополнительные меры дали то, чтобы на бирже ушел ажиотаж и цена частично скорректировалась. Поэтому я думаю, что с традиционным падением спроса с наступлением осени она будет еще более нормальной», — заявил Новак. Его процитировало РИА «Новости».

Поэтому никаких рисков повышения цен не наблюдается. Власти, наоборот, видят тенденцию к восстановлению рынка.

Новак также заявил, что Россия в полном объеме выполнит сделку ОПЕК+ в августе и сентябре. Об этом сообщил ТАСС.

Он добавил, что сейчас российское правительство сосредоточено на завершении строительства «Северного потока — 2». Вопрос полного заполнения трубопровода должен решать оператор.

В последний день лета компания «Газпром» сообщила о завершающей стадии пусконаладки первой нитки «Северного потока — 2». Также сейчас заканчиваются работы по трубоукладке второй нитки. Для ввода ее в эксплуатацию потребуется проведение аналогичных комплексных работ.

Газопровод «Северный поток — 2» состоит из двух ниток, протянутых от берегов России до Германии через Балтийское море.