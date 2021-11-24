Вице-премьер Крыма Андрей Рюмшин подал прошение об отставке

В Государственном совете Крыма рассказали, что вице-премьер правительства полуострова Андрей Рюмшин подал прошение об отставке. Рюмшин также является министром сельского хозяйства республики. Об этом сообщило РИА «Новости».

В Госсовете отметили, что заявление рассмотрят в ближайшее время в ходе грядущей сессии парламента, написало ИА НСН.

Рюмшин возглавил региональное министерство сельского хозяйства в 2016 году, в 2019 году был назначен на должность вице-премьера.