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    24 ноября 2021, 17:53

    Вице-премьер Крыма Андрей Рюмшин подал прошение об отставке

    Госсовет Крыма: заявление об отставке будет рассмотрено в ходе грядущей сессии парламента

    Оксана Лавнюженко

    В Государственном совете Крыма рассказали, что вице-премьер правительства полуострова Андрей Рюмшин подал прошение об отставке. Рюмшин также является министром сельского хозяйства республики. Об этом сообщило РИА «Новости».

    В Госсовете отметили, что заявление рассмотрят в ближайшее время в ходе грядущей сессии парламента, написало ИА НСН.

    Рюмшин возглавил региональное министерство сельского хозяйства в 2016 году, в 2019 году был назначен на должность вице-премьера.