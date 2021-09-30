Вице-премьер Голикова предупредила россиян о сложном периоде из-за ковида

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в стране начался сложный период из-за роста числа зараженных коронавирусом. Она призвала россиян беречь здоровье, сообщил ТАСС.

С соответствующим напутствием Голикова выступила 30 сентября.

«Сейчас снова наступает сложный период. Я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких», — заявила она.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал сроки пандемии коронавируса. По его мнению, она продлится еще как минимум год. По состоянию на 30 сентября в России выявили 7 миллионов 511 тысяч и 26 заразившихся коронавирусом, причем за последние сутки — 23 888 человек, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее о двукратном росте заболеваемости ОРВИ и гриппом с начала сентября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.