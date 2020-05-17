Вице-премьер Голикова объяснила, почему занижать данные о смертях от COVID-19 невыгодно

Больницам нет смысла занижать данные о смертности от COVID-19. Одна из причин — высокие тарифы на лечение зараженных коронавирусом, считает вице-премьер России Татьяна Голикова.

«У нас достаточно большой тариф по лечению COVID-19. Он больше, чем тарифы по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям. И даже если брать экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше [диагнозов] COVID-19», — приводит РИА «Новости» слова Голиковой.

Заместитель премьер-министра отметила, что лечение зараженных коронавирусом оплачивается за счет средств обязательного медицинского страхования. Каждый регион установил свой тариф. В него входит зарплата, лекарства и расходные материалы.

Ранее вице-премьер опровергла сообщение Finаnсiаl Тimеs о якобы занижении данных по смертности от последствий заражения коронавирусом в России на 70%. Она отметила, что уровень летальности от COVID-19 в РФ в 7,5 раза ниже, чем в мире в целом, и это реальность. Официальной статистикой в России никогда не манипулировали.