11 сентября 2023, 15:34
Вице-премьер Чернышенко: платформа «ГосТех» увеличит скорость разработки цифровых госсервисов
Платформа «ГосТех» — это якорный проект правительства РФ по формированию нового IT-ландшафта и достижению цифрового суверенитета. Об этом изданию kp.ru сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Главный плюс платформы заключается в том, что она позволит увеличить скорость и гарантировать безопасность при разработке цифровых сервисов государства.
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На «ГосТех» уже перешли Министерство спорта, Росимущество и ФОМС. До 2025 года на нее перейдут большинство всех региональных и федеральных систем, добавил чиновник.
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