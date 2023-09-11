Власть 11 сентября 2023, 15:34 Вице-премьер Чернышенко: платформа «ГосТех» увеличит скорость разработки цифровых госсервисов

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Платформа «ГосТех» — это якорный проект правительства РФ по формированию нового IT-ландшафта и достижению цифрового суверенитета. Об этом изданию kp.ru сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Главный плюс платформы заключается в том, что она позволит увеличить скорость и гарантировать безопасность при разработке цифровых сервисов государства.

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На «ГосТех» уже перешли Министерство спорта, Росимущество и ФОМС. До 2025 года на нее перейдут большинство всех региональных и федеральных систем, добавил чиновник.