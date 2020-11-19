Вице-премьер Борисов возглавил оргкомитет форума-выставки «Госзаказ»

Заместитель председателя правительства Юрий Борисов стал главой оргкомитета XVI форума-выставки «Госзаказ». Одной из главных задач мероприятия навали поддержку российского производителя.

Борисов подписал поручение, в котором рекомендовал государственным органам принять участие в этом мероприятии. Они должны показать лучшие закупочные практики, инновационную продукцию и итоги реализации инфраструктурных проектов. Форум пройдет в Москве с 24 по 26 марта 2021 года.

Ежегодно в выставке участвуют более 300 компаний из разных регионов России, среди которых как крупные, так и субъекты малого и среднего бизнеса. По словам директора Форума-выставки «Госзаказ» Андрея Садофьева, величина компании не играет роли для выбора заказчика.

Кроме экспозиции, будет и деловая программа. Ее сформировали по тематическому принципу. В первый день обсудят «223-ФЗ: закупки госкорпораций, госкомпаний, включая субъекты естественных монополий». Во второй день — «44-ФЗ: государственные и муниципальные закупки». В третий день — «Специальные вопросы сферы закупок».