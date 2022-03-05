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    05 марта 2022, 20:43

    Вице-премьер Абрамченко поддержала отмену штрафов для судостроителей за срыв инвестпроектов

    Редакция сайта 360°

    Предложение Росрыболовства на два года отменить штрафы для компаний, которые занимаются строительством судов для рыбопромышленников в рамках инвестиционных проектов, поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

    Вице-премьер Абрамченко поддержала отмену штрафов для судостроителей за срыв инвестпроектов

    «Поддержала предложение Росрыболовства по отмене штрафов за возможные срывы реализации инвестпроектов для рыбопромышленников на два года. Речь идет про строительство судов под инвестквоты (рыба и крабы)», — говорится в сообщении.

    Вице-премьер отметила, что в сегодняшних условиях все бизнес-цепочки перестраиваются. Нужно время для поиска новых поставщиков оборудования и комплектующих. Это касается и судостроителей.

    «В текущей ситуации нужно поддержать бизнес и направить усилия на сохранение объемов производства готовой продукции и переориентацию рынков сбыта», — написала Абрамченко.

    Промышленники смогут завершить строительство необходимых для отрасли рыбопромысловых судов, но без дополнительной финансовой нагрузки на инвесторов.

    По отраслям все руководители ведомств координируют работу и отслеживают самочувствие предприятий. Задача Росрыболовства — обеспечить бесперебойную работу компаний, создать все условия для успешного промысла.