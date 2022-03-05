Вице-премьер Абрамченко поддержала отмену штрафов для судостроителей за срыв инвестпроектов

Предложение Росрыболовства на два года отменить штрафы для компаний, которые занимаются строительством судов для рыбопромышленников в рамках инвестиционных проектов, поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Поддержала предложение Росрыболовства по отмене штрафов за возможные срывы реализации инвестпроектов для рыбопромышленников на два года. Речь идет про строительство судов под инвестквоты (рыба и крабы)», — говорится в сообщении.



Вице-премьер отметила, что в сегодняшних условиях все бизнес-цепочки перестраиваются. Нужно время для поиска новых поставщиков оборудования и комплектующих. Это касается и судостроителей.

«В текущей ситуации нужно поддержать бизнес и направить усилия на сохранение объемов производства готовой продукции и переориентацию рынков сбыта», — написала Абрамченко.

Промышленники смогут завершить строительство необходимых для отрасли рыбопромысловых судов, но без дополнительной финансовой нагрузки на инвесторов.

По отраслям все руководители ведомств координируют работу и отслеживают самочувствие предприятий. Задача Росрыболовства — обеспечить бесперебойную работу компаний, создать все условия для успешного промысла.