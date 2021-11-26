Россия рассчитывает на совместную с Монголией реализацию проекта по строительству газопровода из России в Китай через территорию этой страны. Об этом в ходе визита в Улан-Батор сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Перспективы сотрудничества двух стран обсуждались на 23-м заседании российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Абрамченко возглавила российскую делегацию.

Вице-премьер поздравила присутствующих со столетним юбилеем установления дипломатических отношений между странами и отметила, что развитие всесторонних связей с Монголией является одним из внешнеполитических приоритетов России.

В ходе заседания был рассмотрен широкий круг вопросов, в том числе развитие сотрудничества в области транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, гуманитарной сфере. Подробно обсудили и аспекты взаимодействия по диверсификации торговых связей.

Абрамченко отметила, что Россия рассчитывает и на сотрудничество с Монголией в сфере модернизации существующих и создания новых энергетических объектов, а также в области поставок нефтепродуктов.

«Один из таких примеров — строительство газопровода Россия — Монголия — Китай. В настоящее время мы сосредоточены на проработке технико-экономического обоснования к этому проекту. Коллеги из Министерства энергетики, компании „Газпром“ и ее дочернего общества, которое было специально создано, чтобы заниматься этим проектом, закончат эту работу в конце года, возможно, в первых числах декабря», — отметила она.

Еще один проект связан с модернизацией ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. В настоящее время его технико-экономическое обоснование находится в стадии проработки. Она должна быть завершена во втором квартале 2022 года.

«К этому времени мы точно также поймем стоимость данного проекта, согласуем эту стоимость с заказчиком с монгольской стороны. Монгольская сторона скорее всего, к этому моменту будет обладать необходимыми знаниями относительно того, какой объем экспортного кредита потребуется от российской стороны, чтобы заниматься данным проектом», — уточнила вице-премьер.

По ее словам, о подписании контракта можно будет говорить уже к третьему кварталу 2022 года.

Также стороны подтвердили общий интерес в укреплении сотрудничества в сфере транспорта. В частности, будет продолжена работа по повышению эффективности совместного предприятия — Улан-Баторской железной дороги.

Помимо этого, расширяется взаимодействие в промышленной сфере. В этом году в Улан-Баторе была проведена выставка современной российской сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники «Спецмаш-2021». Также обсуждаются возможности поставок продукции российского тяжелого машиностроения для монгольских предприятий горнодобывающей промышленности и кожевенного сырья из Монголии.