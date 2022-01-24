Вице-премьер Абрамченко поручила не допустить роста цен на «молочку»

Дополнительные меры поддержки молочной отрасли поручила проработать профильным министерствам вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. Предполагается, что эти меры не позволят допустить роста цен на молочную продукцию в стране. Сообщение пресс-службы вице-премьера передает ТАСС.

В пресс-службе пояснили, что дополнительные меры поддержки необходимы отрасли на фоне сокращения поголовья скота, волатильности рубля, зависимости от иностранных препаратов и роста стоимости кормов.

«Вице-премьер поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки отрасли, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году», — говорится в сообщении.

Абрамченко провела совещание по текущей ситуации в молочной отрасли. В нем приняли участие представители Минсельхоза, Минпромторга, Минфина, Минобрнауки, Россельхознадзора, Росстата, профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, а также представители бизнеса.

Участники совещания отметили, что пандемия отразилась на состоянии молочной отрасли: выросла стоимость кормов, поднялись цены на ветеринарные препараты и электричество. Предпринимаемые правительством меры стабилизации ценовой ситуации помогли сдержать темпы роста затрат сельхозпроизводителей.

При этом в III квартале 2021 года выручка переработчиков молочной продукции выросла на 14%, а производителей молока на 12%. Рост себестоимости составил 17% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Виктория Абрамченко напомнила, что в минувшем году предприятиям молочного скотоводства и производителям молочной продукции предоставили субсидии в размере около 24 миллиардов рублей. В текущем году господдержка увеличится в два раза и составит порядка 54 миллиардов рублей.