Вице-мэр Пензы Поликарпов ушел в отставку | 360°

Власть 02 ноября 2022, 17:43 Вице-мэр Пензы Поликарпов ушел в отставку

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Роман Поликарпов покинул пост вице-мэра Пензы. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Роман Владимирович Поликарпов больше не работает в должности заместителя главы администрации города по экономике и развитию предпринимательства», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что Поликарпов ушел в отставку добровольно, так как переехал в другой регион. Вице-мэром он проработал меньше года. Сергей Волков станет временно исполняющим обязанности заместителя главы города.

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