Вице-мэр Москвы Ефимов: более 120 предприятий столицы включили в список системообразующих

Свыше 120 промышленных компаний с производственными площадками в Москве включили в перечень системообразующих организаций России. Среди них оказались и холдинговые структуры.

Вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что эти предприятия оказывают существенное влияние на развитие экономики и могут воспользоваться специальными льготами.

«В российском перечне системообразующих организаций состоит более двух тысяч компаний, из них 123 имеют производственные площадки на территории Москвы. Список продолжает пополняться столичными компаниями. С начала года их число увеличилось почти вдвое, в перечень было включено 56 московских организаций», — уточнил он.

Одной из компаний, включенных в перечень системообразующих, стала обувная фабрика «Парижская коммуна». В список внесли разработчика и производителя глюкометров «ЭЛТА», а также изготовителя нетканых материалов «Нетканика». Площадки в Москве есть у Щербинского лифтостроительного завода и «Объединенных кондитеров».

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский указал на немаловажное значение системообразующих предприятий в обеспечении людей рабочими местами.

«На 123 предприятиях Москвы из числа системообразующих занято более 200 тысяч человек. Эти компании производят важную для жизнедеятельности населения продукцию и несут большую социальную ответственность, поэтому им доступны специальные программы государственной поддержки», — пояснил он.

Включенные в перечень предприятия получают доступ к льготному кредитованию. Им выдают до 30 миллиардов рублей по льготной ставке на поддержание текущей деятельности. Процент по займу фиксируют на уровне 11%.

Столичные власти разработали и инструменты для помощи промышленности. В марте 2022 года в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства направили дополнительные 20 миллиардов рублей. Средства в рамках антикризисных мер предоставили на компенсацию ставок банковских кредитов на оборотные средства. Они позволяют реализовать инвестиционные программы и инвестпроекты по объектам нежилого назначения.

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