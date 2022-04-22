Вице-мэр Москвы Ефимов: арендаторам столичной недвижимости отсрочили платежи на 225 миллионов рублей

В Москве почти 250 арендаторов городской недвижимости перенесли выплаты второго квартала за находящиеся в собственности столицы нежилые объекты до конца 2022 года. Такая возможность появилась благодаря набору антикризисных мер в поддержку бизнеса, утвержденному мэром Сергеем Собяниным.

Заместитель столичного градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что сейчас власти города одобрили отсрочку по арендным платежам на сумму 225 миллионов рублей.

«Возможностью перенести выплаты по аренде воспользовались 247 арендаторов городской недвижимости. Суммарный объем отсрочки составил 225 миллионов рублей. Всего город готов отсрочить арендные платежи на 2,13 миллиарда рублей», — добавил он.

Городскую нежилую недвижимость сейчас, по данным вице-мэра, арендуют 5,3 тысячи предприятий и организаций. Общая площадь занимаемых ими объектов — 1,2 миллиона квадратных метров. Бизнесу позволили отсрочить арендные платежи за второй квартал до 31 декабря 2022 года.

Чтобы получить поддержку города, предпринимателям необходимо подать обращение в свободной форме через электронную приемную на официальном сайте мэра и правительства Москвы. В нем требуется указать номер договора или адрес арендуемого объекта. Заявки принимают и в письменном виде: почтой их можно отправить в департамент городского имущества столицы.

«На данный момент отсрочкой арендных платежей за второй квартал в основном воспользовались представители малого и среднего бизнеса, а также некоммерческие организации», — пояснил министр правительства Москвы и руководитель департамента Максим Гаман.

Он обратил внимание, что в предприятия и организации смогут оплачивать сумму без начисления пеней. Департамент ежедневно обрабатывает обращение от представителей бизнеса.