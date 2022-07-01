Вице-мэр Москвы Ефимов анонсировал введение экспериментального налогового режима для малого бизнеса в столице

Экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса начнет действовать в Москве с 1 июля. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет об «автоматизированной упрощенной системе налогообложения» (АУСН). Ей смогут воспользоваться около 183 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей столицы».

Новый налоговый режим могут применять зарегистрированные в Москве индивидуальные предприниматели и компании с численностью сотрудников до пяти человек и годовым оборотом до 60 миллионов рублей, остаточной стоимостью основных средств до 150 миллионов рублей и рядом других ограничений, предусмотренных законом. Этим критериям сейчас соответствуют 183 тысячи субъектов малого бизнеса столицы Владимир Ефимов.

По его словам, при переходе на АУСН компаниям и ИП не нужно будет самостоятельно рассчитывать налог — за них это сделают налоговые органы на основании данных из личного кабинета налогоплательщика. Туда будут поступать данные о доходах из банка, онлайн-касс и самого предпринимателя.

«Новый режим должен значительно упростить работу микробизнеса города», — отметил Ефимов.

Налогоплательщику на АУСН не нужно будет подавать декларации и отчеты в налоговые органы и внебюджетные фонды. ИП и компаниям, которые выберут этот режим, не нужно будет платить взносы на медицинское, социальное, пенсионное страхование. Однако работники таких предприятий не пострадают — платежи в фонды за них внесут из бюджета, подчеркнул вице-мэр.

Российский президент Владимир Путин в феврале 2022 года подписал закон о проведении эксперимента по установлению АУСН в четырех регионах страны — в Москве, Подмосковье, Калужской области, Татарстане. За три года до этого в данных субъектах тестировали налог на профессиональный доход. Эксперимент признали успешным, и налоговый режим для самозанятых начал действовать по всей стране.

«Как и на стандартной „упрощенке“, налогоплательщики на АУСН могут выбрать объектом налогообложения „доходы“, ставка по которому составит восемь процентов, и „доходы минус расходы“ со ставкой 20% На объекте „доходы“ налог можно уменьшить на сумму уплаченного торгового сбора. На время проведения эксперимента, до конца 2027 года, ставки останутся неизменными», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

Налоговым периодом по АУСН является календарный месяц. Налог посчитает ИФНС и пришлет уведомление с расчетом в личный кабинет налогоплательщика до 15-го числа месяца, следующего за отчетными. Средства нужно будет внести до 25-го числа. Если платежка с расчетом налога за июль появится в личном кабинете до 15 августа, то налог нужно будет заплатить до 25 августа, пояснил Пуртов.

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