Вице-мэр Ефимов: Москва в 2022 году выделит застройщикам землю под 20 инвестпроектов

С начала 2022 года столичные власти решили предоставить застройщикам почти 37 гектаров земли для реализации масштабных инвестиционных проектов. Всего их будет 20.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в число таких проектов вошли социальные, спортивные, транспортные и офисные объекты, производственные комплексы и зоны отдыха.

«Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, в Москве наращиваются темпы реализации масштабных инвестиционных проектов. В первом квартале 2022 года город принял решение о предоставлении застройщикам без проведения торгов почти 37 гектаров земли в аренду для реализации 20 масштабных инвестпроектов», — сказал он.

По словам Ефимова, за аналогичный период прошлого года для создания 13 объектов выделили около 22 гектаров земли.

Землю без торгов предоставят производственным комплексам, инновационным центрам, социальным учреждениям, транспортным, спортивным и другим объектам. Для их строительства город дает участки в аренду сроком на пять лет.

«Благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов в столице развивается современная социальная инфраструктура и появляются новые рабочие места», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Среди новых объектов, добавил он, восемь — это детские сады и школы. Их планируют возвести в пяти городских округах, а общая площадь постройки превысит 90 тысяч квадратных метров.

Под детсады и школы выделили около 10 гектаров. В САО на Астрадамской улице планируют построить садик на 150 мест. В центре Москвы, в Стрельбищенском переулке — на 225 мест. В СЗАО на Соколово-Мещерской улице появится учебный корпус на 300 мест. На западе города в районе пересечения Минской улицы с Киевским направлением железной дороги построят детское общеобразовательное учреждение на 150 мест, а на Золоторожском Валу в ЮВАО — школу на 1150 учеников. В Молжаниновском районе возведут детский сад с бассейном и школу на 1450 мест.

В 2022 году Градостроительно-земельная комиссия приняла решения о выделении 1,8 гектара земли в промзоне «Руднево» для строительства производственного комплекса и 0,9 гектара в Походном проезде для предприятия по изготовлению архитектурного бетона.

«Земельный участок, расположенный в Северо-Западном округе Москвы, передадут инвестору без торгов для строительства завода в рамках импортозамещения строительных материалов», — пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Планируемый объем инвестиций составит 250 миллионов рублей. Завод обеспечит около 110 рабочих мест.

Интерес инвесторов к строительству промышленных объектов в столице, обратил внимание Овчинский, растет.

В рамках антикризисных мер поддержки, принятых мэром Москвы Сергеем Собяниным, для инвесторов, готовых возводить промышленные предприятия, действует льготная ставка на аренду земельных участков — один рубль в год. Мера направлена на создание новых рабочих мест и развитие промышленного потенциала столицы. Первый подобный участок инвестор уже получил для строительства инженерного корпуса одного из научно-производственных предприятий Москвы.

В первом квартале 2022 года власти решили предоставить участки для строительства офисных центров на 1-й улице Ямского поля в САО и в составе транспортно-пересадочных узлов «Калужская» в ЮЗАО, «Окружная» в СВАО и «Новохохловская» в ЮВАО. Для этих объектов предусмотрели более трех гектаров земли. В ТПУ «Выхино» в ЮВАО на участке почти в два гектара появится пассажирский терминал, паркинг и коммерческие объекты.

В Нижних Мневниках на территории трех гектаров разместят ледовую арену. В поселении Краснопахорское Новой Москвы выделили 4,7 гектара для развития рекреационно-рыболовного комплекса. На его территории разместят коттеджи, гостиницу, банкетные залы, ресторан, административный корпус.

Масштабные инвестиционные проекты реализуют в Москве с 2016 года. За это время одобрение получили более 320 проектов. Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте.