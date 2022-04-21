Вице-мэр Ефимов: добросовестные предприниматели Москвы могут не платить аренду за 5 месяцев

Тридцать семь бизнесменов могут не платить обязательную аренду за городские помещения за пять месяцев. Такую меру поддержки предпринимателям оказала Москва в рамках антикризисной политики. Благодаря этому владельцы своего дела сэкономили свыше 55 миллионов рублей. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Тридцать семь бизнесменов освобождены от обязательной предварительной платы за последние пять месяцев аренды помещений у города. Такая мера поддержки для предпринимателей, которые продлевают договоры на новый срок, действует в Москве с марта. Благодаря этому антикризисному решению арендаторы сэкономили уже свыше 55 миллионов рублей, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего мера распространится на почти тысячу арендаторов, подчеркнул Ефимов.

«Норма касается и тех бизнесменов, которые уже продлили соглашения и выплатили сумму, равную стоимости последних пяти месяцев аренды объекта. Для них внесенные деньги зачтут в текущие платежи. Сегодня городскую поддержку получили 37 добросовестных арендаторов столичной недвижимости, — подчеркнул вице-мэр.

За три года, с 2019-го, предпринимателям надо платить сразу за последние пять месяцев аренды, если они хотят продлить срок договора. Это помогает Москве обезопасить себя от недобросовестных арендаторов.

Не вносить обеспечительные платежи могут только те бизнесмены, которые добросовестно платили ранее и не имели долгов в течение года до подачи запроса.

«При заключении нового договора пункт об обеспечительном платеже не включается в соглашение. Если же предприниматели продлили договор ранее и внесли обеспечение, эти средства учтут в последующих платежах. Бизнесмены, которые уже воспользовались нововведением, арендуют у города 48 помещений общей площадью 14 тысяч квадратных метров», — разъяснил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Для того чтобы продлить договор аренды, предпринимателям нужно воспользоваться соответствующей госуслугой на сайте mos.ru. А бизнесмены, уже продлившие договоры, могут обратиться в Департамент городского имущества, чтобы отменить обязательный платеж через mos.ru.