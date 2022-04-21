Вице-мэр Ефимов: более 970 тысяч самозанятых зарегистрировано в Москве

В Москве насчитали 971,8 тысячи самозанятых — это данные к 1 апреля 2022 года. В бюджет Москвы они перечислили в первом квартале 1,73 миллиарда рублей, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Этот показатель почти в два раза превысил прошлогодний за тот же период. Всего в столице 21% самозанятых от общего числа по стране.

Ефимов напомнил, что с 2019 года на территории Российской Федерации действует особый налоговый режим для самозанятых. Он называется «Налог на профессиональный доход». В Москве он пользуется особенной популярностью.

«В марте [в Москве] количество лиц с таким статусом увеличилось на 34,5 тысячи человек, ежемесячный прирост налогоплательщиков находится на уровне второй половины прошлого года. С начала 2022 года число самозанятых в столице выросло на 105 тысяч человек», — отметил вице-мэр.

Ефимов уточнил, что наибольшей популярностью у самозанятых пользуются следующие сферы деятельности: строительство, разные виды перевозок, реклама и PR, доставка и сдача жилья в аренду.

Максимально много самозанятых зарегистрировалось в октябре 2021 года. Лишь за один месяц число их выросло более чем на 40 тысяч москвичей.

Суммарно с 2019 года, когда в Москве появился «Налог на профессиональный доход», доход самозанятых составил 377,2 миллиарда рублей. Эта цифра — 36% от общей по России, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«В марте самозанятые выдали клиентам 6,4 миллиона чеков — на 30 процентов больше, чем год назад. Средний размер чека по итогам марта достиг 2,7 тысячи рублей. Он увеличился на 28 процентов по сравнению с тем же месяцем 2021 года», — подчеркнул Пуртов.

Узнать о том, как стать самозанятым и какие меры поддержки есть в Москве, можно на сайте mbm.mos.ru.