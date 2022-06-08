Вице-мэр Бочкарев заявил, что Москва использует в строительстве отечественное ПО

Сфера строительства в Москве начала активно использовать российские программы. Об этом сообщила НСН со ссылкой на вице-мэра столицы Андрея Бочкарева.

«Сегодня в рамках текущих московских проектов происходит внедрение отечественных программных продуктов. Например, отечественное ПО уже используется для проектирования и организации среды общих данных», — заявил он.

Также он уточнил, что из-за перехода на российские программы нет сбоев и переноса сроков сдачи объектов. Бочкарев рассказал, что программы nanoCAD, Renga, CADLib, Pilot-ICE помогают проектировать разные здания, например, школы, депо и жилые дома.