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    08 июня 2022, 22:58

    Вице-мэр Бочкарев заявил, что Москва использует в строительстве отечественное ПО

    Дарья Морозова

    Сфера строительства в Москве начала активно использовать российские программы. Об этом сообщила НСН со ссылкой на вице-мэра столицы Андрея Бочкарева.

    «Сегодня в рамках текущих московских проектов происходит внедрение отечественных программных продуктов. Например, отечественное ПО уже используется для проектирования и организации среды общих данных», — заявил он.

    Также он уточнил, что из-за перехода на российские программы нет сбоев и переноса сроков сдачи объектов. Бочкарев рассказал, что программы nanoCAD, Renga, CADLib, Pilot-ICE помогают проектировать разные здания, например, школы, депо и жилые дома.