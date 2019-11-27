Вице-губернатор Санкт-Петербурга Любовь Совершаева оставила свой пост

«Мы обеспечили, во-первых, принятие важных для города решений, а во-вторых, получили то внимание со стороны федерального центра, которое заслуживает наш город. Были инициированы проекты, которые позволили придать новый импульс развитию Северной столицы и заручиться поддержкой избирателей без популизма, без конъюнктуры, только отвечая на запросы города и горожан», — пояснила Совершаева.

Бывший вице-губернатор поблагодарила всех за совместную работу и подчеркнула, что покидает пост с чувством выполненного долга.

И.о.полпреда в Северо‐Западном округе стала Любовь Совершаева Подробнее

«Всех благодарю за большую совместную работу. Но впереди новый важнейший этап: подготовка к выборам в Государственную Думу 2021 года и выборным кампаниям в регионах Северо-Западного федерального округа. Можно сказать, что я возвращаюсь к своей основной деятельности», — отметила Совершаева.

Ранее Любовь Совершаеву назначили исполняющим обязанности полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.