Власть 13 декабря 2022, 14:44 Вице-губернатор Петербурга Повелий рассказал о новой системе уборки снега в городе Вице-губернатор Петербурга Повелий: частные компании перестанут убирать снег в Петербурге

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Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий рассказал, что в городе начнут убирать снег по старой системе, которая работала до 2005 года. Для этого власти откажутся от услуг частных компаний, сообщила «Парламентская газета».

«Мы возвращаемся к известной и эффективной схеме, когда государство исполняло функции содержания внутриквартальных территорий», — подчеркнул Повелий.

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Он пояснил, что для этого необходимо поднять дворникам зарплаты, а также повысить престиж профессии, чтобы привлечь к уборке снега студентов и активных пенсионеров. Кроме того, при необходимости сотрудникам начнут предоставлять койко-место, заключил вице-губернатор.

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