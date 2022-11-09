Власть 09 ноября 2022, 19:29 Вице-губернатор Краснодарского края Наумов стал мэром Краснодара

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Городская дума Краснодара избрала вице-губернатора региона Евгения Наумова мэром города. Об этом сообщила НСН со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

«Евгений Наумов избран главой Краснодара», — говорится в сообщении.

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Голосование состоялось 9 ноября во время 47-го внеочередного заседания думы. Из 46 депутатов за Наумова проголосовал 41.

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Предыдущий мэр Андрей Алексеенко ушел в отставку в августе этого года.