Виталий Милонов сообщил, что инфицирован коронавирусом

Парламентарий отметил, что в настоящий момент находится на самоизоляции.

«Коронавирус. Самоизолировался», — процитировала Милонова «Газета.ru».

Он уточнил, что не контактирует с посторонними людьми уже пятый день.

Накануне Милонов заявил, что пришло время отправить на дистанционный формат работы частные учреждения дополнительного образования по причине и пандемии COVID-19. По его мнению, необходимо составить рекомендация от органов власти. Депутат заметил, что многие до сих пор не осознают всю опасность ситуации. Он уверен, что люди перестали бояться коронавирусной инфекции.

Политический деятель рассказал, что его дети пока не посещают студии дополнительного образования. Вместо этого они проводят время на свежем воздухе. Парламентарий подчеркнул, что представителям младшего поколения лучше не посещать торгово-развлекательные центры, чтобы избежать риска заражения пенсионеров.