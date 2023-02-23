Власть 23 февраля 2023, 02:52 Виновников подрывов газопроводов в любом случае призовут к ответственности — Небензя Постпред России при ООН Небензя: за подрыв «Северных потоков» придется ответить РИА «Новости»

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Виновным в диверсиях на магистральных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» придется ответить в любом случае, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи. Фрагмент его речи привел ТАСС.

Небензя заявил, что со временем вовлеченность Запада в конфликт на Украине все больше из косвенной перерастает в прямую, и последствия этого видны повсюду.

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«От продовольственного и энергетического кризиса, спровоцированного западными санкциями, до подрыва „Северного потока“, за который, разумеется, придется ответить в любом случае», — отметил Небензя.

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Итоги заседания Совбеза ООН по расследованию подрыва российского газопровода прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Страны Запада не хотят проводить тщательное расследование подрывов газопроводов, заявил представитель Кремля. Россия видит со стороны западных государств «глухую стену нежелания» расследовать диверсии.