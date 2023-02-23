23 февраля 2023, 02:52
Виновников подрывов газопроводов в любом случае призовут к ответственности — Небензя
Постпред России при ООН Небензя: за подрыв «Северных потоков» придется ответить
Виновным в диверсиях на магистральных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» придется ответить в любом случае, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи. Фрагмент его речи привел ТАСС.
Небензя заявил, что со временем вовлеченность Запада в конфликт на Украине все больше из косвенной перерастает в прямую, и последствия этого видны повсюду.
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«От продовольственного и энергетического кризиса, спровоцированного западными санкциями, до подрыва „Северного потока“, за который, разумеется, придется ответить в любом случае», — отметил Небензя.
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Итоги заседания Совбеза ООН по расследованию подрыва российского газопровода прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Страны Запада не хотят проводить тщательное расследование подрывов газопроводов, заявил представитель Кремля. Россия видит со стороны западных государств «глухую стену нежелания» расследовать диверсии.
Газопровод Северный поток — 2
ООН
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