Винокур высказал Путину предостережение об опасностях для здоровья

«Я бы сказал президенту, чтобы он оберегал себя, чтобы его окружение было здорово. Посоветовал бы, чтобы все встречи, контакты проходили в онлайн-формате, чтобы проводились только телевизионные совещания», — подчеркнул артист.

Как считают некоторые российские звезды, сильнее всего пандемия отразилась на их деятельности. Винокур уверен, что этот вопрос не особо важен. Он заявил, что никогда бы не спросил лидера государства о такой проблеме. По мнению юмориста, «это не его ранг», а подобные вопросы решаются местными властями и Роспотребнадзором.

Артист заключил, что «смешно» беспокоить президента концертной деятельностью.