Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль
Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву. Дипломата процитировал «Царьград».
По мнению Нуланд, антироссийские санкции Вашингтона и его союзников в конечном счете стали «дырявыми и бездейственными» от чрезмерного применения.
«Они больше не впечатляют Кремль», — выразила уверенность дипломат.
По ее словам, Россия научилась использовать разногласия между Штатами и их союзниками для того, чтобы подорвать их усилия «по разработке последовательной стратегии противодействия».