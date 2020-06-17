Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль

По мнению Нуланд, антироссийские санкции Вашингтона и его союзников в конечном счете стали «дырявыми и бездейственными» от чрезмерного применения.

«Они больше не впечатляют Кремль», — выразила уверенность дипломат.

По ее словам, Россия научилась использовать разногласия между Штатами и их союзниками для того, чтобы подорвать их усилия «по разработке последовательной стратегии противодействия».