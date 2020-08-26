Виктор Гришин ушел с поста ректора РЭУ имени Г. В. Плеханова

Ректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Виктор Гришин покинул свой пост 26 августа. Заявление об уходе он написал 8 августа, после ареста его сына Алексея, которого обвинили в мошенничестве, даче взятки и преднамеренном банкротстве.

О своем уходе Виктор Гришин сообщил ТАСС.

«Да, действительно, я уволился. По собственному желанию. Мне почти 70 лет, пока не знаю, где буду работать и буду ли», — отметил Гришин.

В начале августа депутат Госдумы от Самарской области Александр Хитнштейн связал информацию о желании ректора уволиться со скандалом, в который втянут его сын. Алексей Гришин был министром строительства Самарской области при экс-губернаторе региона Николае Меркушкине.

Следствие считает, что Гришин-младший преднамеренно обанкротил «СДС-Управление строительства». Ущерб, нанесенный кредиторам, составил 183 миллиона рублей.