Власть 27 января 2023, 01:44 «Вид сбоку». Пушков оценил заявление Нуланд об условиях смягчения антироссийских санкций Сенатор Пушков: Нуланд не послала никакого нового сигнала о готовности США к переговорам РИА «Новости»

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о смягчении санкций против России. В своем Telegram-канале политик написал, что в ее словах не было никакого нового сигнала о готовности Соединенных Штатов к переговорам.

Нуланд заявила, что американские власти могут рассмотреть возможность ослабления антироссийских санкций.

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Пушков написал, что некоторые СМИ восприняли эту информацию как шаг в сторону улучшений отношений с Россией. Однако в словах дипломата были условия: готовность России к мирным переговорам и выводу войск с Украины.

«Какой „новый сигнал“ о готовности США к переговорам? Это известная позиция США и их давно сформулированные условия, которые еще раз повторила Нуланд. Вид сбоку», — написал Пушков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, на скорое улучшение отношений с США надеяться не приходится. По его мнению, двусторонние отношения сегодня находятся в исторически низшей точке.