Власть 14 декабря 2022, 14:13 Вхождение Одессы и Чернигова в состав России связали с выбором граждан Представитель Кремля Песков: присоединение Одессы зависит от желания ее жителей Unsplash

Читать 360tv в

Возможность присоединения к России новых территорий зависит от выбора самих жителей, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможном вхождении в состав России Одессы и Чернигова, сообщил ТАСС.

«Все зависит от выбора граждан, от решения людей», — подчеркнул Песков.

Реклама

По его словам, первоочередной задачей является обеспечение безопасности жителей Донецкой и Луганской народных республик. Представитель Кремля напомнил о «непростой» ситуации в Донецке — город находится под постоянными обстрелами со стороны украинских военных. Российские военнослужащие сосредоточены на исправлении ситуации.

Реклама

«Специальная военная операция продолжается», — добавил Песков.

В России не рассматривают возможность рождественского или новогоднего перемирия. Украинские власти не обращались с подобным предложением, рассказал представитель Кремля.