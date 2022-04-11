«Везде успеваем». Захарова отреагировала на упоминание Путина в связи с выборами во Франции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале пост бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта, в котором он упомянул президента РФ Владимира Путина в связи с выборами президента Франции.

«Хоть что-то в мире без нас может произойти? Вот же как. Везде успеваем. И это в состоянии глубочайшей „изоляции“», — написала Захарова.

Представитель российского МИД приложила скрин поста Верхофстадта, в котором он напоминает, что до второго тура выборов во Франции осталось две недели. Это время нужно использовать, чтобы «отвадить союзников Путина подальше от Елисейского дворца», написал бывший бельгийский премьер.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. После подсчета 95% голосов лидировал действующий глава республики Эммануэль Макрон, на втором месте оказалась Марин Ле Пен. В некоторых городах начались протесты, французы недовольны результатами первого тура президентских выборов. Второй этап намечен на 24 апреля.