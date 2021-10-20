Въезд в Крым без сертификата о вакцинации предложили запретить в Госдуме

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет предложил запретить въезжать в Крым отдельным категориям россиян. Речь идет о тех, у кого нет сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

Об этом сообщило РИА «Новости».

19 октября Роспотребнадзор Крыма заявил, что введет обязательную вакцинацию для трудоспособного населения. Такое решение приняли из-за высокого всплеска заболеваемости коронавирусом на полуострове.

Вакцинироваться должны будут сотрудники образовательной сферы, сферы здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, в том числе курьерской доставки, общественного питания, предоставления услуг по временному проживанию, общественного транспорта, салонов красоты, ЖКХ и культурных мероприятий. Также нужно будет привиться чиновникам, руководителям предприятий и ИП. Сделать первую прививку им необходимо до 15 ноября.

За последние сутки в Крыму заразились еще 612 человек. Это — максимум по числу заболевших с начала пандемии. Прошлый рекорд по количеству новых случаев заражения зафиксировали днем ранее. Тогда заболели сразу 604 человека.

В начале октября 50% сотрудников госучреждений и всех работников старше 65 лет перевели на удаленку. Исключение — сотрудники медицинских и социальных учреждений. Планируется, что они останутся на дистанционке до 1 декабря.