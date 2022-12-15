Власть 15 декабря 2022, 17:16 Ветераны Петербурга получат по 10 тысяч рублей в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда

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Участники Великой Отечественной войны получал одноразовую выплату в размере в 10 тысяч рублей. Ее приурочат к 80-летию прорыва блокады Ленинграда 18 января, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.

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Материальная поддержка полагается блокадникам, жителям Севастополя во время осады, работникам тыла, бывшим заключенным концлагерей, которым на тот момент еще не было 18 лет, а также ветеранам боевых действий. Кроме того, пять тысяч рублей получат супруги военнослужащих, которые погибли в ВОВ, в Зимнюю войну или в войну с Японией.