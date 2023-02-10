Власть 10 февраля 2023, 16:37 Ветеранов боевых действий предложили освободить от платы за парковку Депутаты из ЕР и ЛДПР предложили сделать бесплатной парковку для всех ветеранов сражений Unsplash

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Парковка может cnnm бесплатной для всех категорий ветеранов боевых действий. Законопроект разработали депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Александр Бородай. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журавлев и Бородай представляют думские фракции партий ЕР и ЛДПР соответственно. Согласно их наработке, нужно изменить часть первую статьи 16 федерального закона «О ветеранах». Его первую версию приняли в 1995 году. Указанная Журавлевым и Бородаем часть статьи предусматривает дополнительной меры социальной поддержки.

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«[Ввести право для] всех без исключения лиц, имеющих статус ветерана боевых действий, на бесплатные парковочные места в городах Российской Федерации, где присутствует система платных парковок», — предложили депутаты.

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Сроки рассмотрения этого законопроекта пока неизвестны. Перед внесением изменений в действующие правила документ пройдет слушания в парламенте.