Власть 17 ноября 2023, 09:35 Ветеранам СВО будут давать инвалидность бессрочно — СМИ «Известия»: ветеранам СВО будут назначать инвалидность бессрочно Freepik

Читать 360tv в

Правительство утвердило постановление о бессрочном назначении инвалидности участникам боевых действий, в том числе бойцам СВО. Теперь тяжелораненым военнослужащим не придется подтверждать этот социальный статус каждый год. Об этом написали «Известия», в распоряжении которых оказался документ.

Меру распространят на тех, кто получил тяжелые увечья, травмы и контузии на военной службе, службе по контракту и в добровольческом формировании. Инвалидность будут назначать сразу после первичного освидетельствования, и больше медкомиссию проходить не придется.

Реклама

Сами бойцы при этом смогут повторно обратиться в медико-социальную экспертизу, чтобы пересмотреть группу инвалидности, если состояние их здоровья изменится.

Эксперты, с которыми пообщались «Известия», отметили, что поправки имеют большую социальную значимость, поскольку реабилитация после боевых травм может занять много времени, к тому же у побывавших в горячих точках бойцов нередко возникают психологические проблемы, развивается посттравматическое стрессовое расстройство.