Ветеран КГБ вспомнил об утечках секретной информации, предназначавшейся Горбачеву

Секретные сводки о положении дел в СССР, которые предназначались для генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, оказывались в руках агентов иностранных государств. Последние были заинтересованы в распаде СССР.

Ветеран КГБ, полковник в отставке Юрий Кобяков рассказал в статье для журнала «Национальная оборона» к 30-летию событий августа 1991 года о странностях, которые происходили в конце 1980-х годов. Об этом сообщило РИА «Новости».

По его словам, с 1987 по 1989 год ежеквартально по поручению Михаила Горбачева на его имя из КГБ приходили специальные аналитические сводки открытых исследований и публикаций в советских и зарубежных СМИ за подписью председателя Комитета госбезопасности. До 1988 года это был Виктор Чебриков, а потом Владимир Крючков.

В этих сводках говорилось об обстановке в стране. Речь шла о политических, идеологических, социально-экономических, национальных, культурно-гуманитарных аспектах. Указывались ошибки и недостатки властей, которые могли вызвать недовольство среди населения, сообщалось о неформальных группировках, которые представляли угрозу советской власти. Благодаря этим сводкам Горбачев видел все сильные и слабые стороны СССР, а также мог исправить уязвимые места.

Однако все данные из сводок знали люди, которые работали в интересах иностранных государств и были заинтересованы в ослаблении и развале СССР.

«Это давало возможность принимать меры по активному формированию так называемой пятой колонны», — отметил Кобяков.

После КГБ перестал составлять сводки.