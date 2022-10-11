Дизайн вестибюля станции БКЛ «Печатники» сделают в виде книжных полок | 360°

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Дизайн вестибюля станции БКЛ «Печатники» сделают в виде книжных полок

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Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что вестибюли на станции БКЛ «Печатники» будут напоминать книжные полки. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт мэра Москвы.

Бочкарев уточнил, что в первом вестибюле сейчас отделывают внутренние помещения алюминиевыми панелями. Также рабочие готовят фасад к облицовке. В обоих вестибюлях идет монтаж инженерных систем, заключил он.

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Вход в первый вестибюль появится на улице Гурьянова, во второй с Шоссейной улицы, добавил Бочкарев.

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