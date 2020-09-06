Вертолет Путина пролетел над центром Москвы. Видео

Вертолет президента России Владимира Путина пролетел над центром Москвы. Он попал на видео. Отрывок из эфира телеканала «Россия 1» с соответствующими кадрами опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Летательный аппарат заметили над Васильевским спуском.

На кадрах видно, как вертолет постепенно снижает высоту. В это же время на площади горожане снимают его на камеры телефонов. Борт № 1 приближался к Тайницкому саду Кремля, где планировал совершить посадку.

Неизвестно, находился ли внутри летательного аппарата сам глава государства.

Ранее телеведущий Иван Ургант записал шуточный ролик, на котором сел в одну машину с Путиным и прокатился с ним до телецентра «Останкино». Для видео взяли кадры из поездки российского лидера за рулем Aurus во время открытия новых участков трассы «Таврида» в Крыму в августе. Благодаря монтажу, на пассажирском сиденье оказался Ургант. Его вопросы подогнали под фразы Путина.