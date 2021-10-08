Вероятность встречи Путина и Зеленского в ближайшем будущем исключили в Совфеде

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможность переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Парламентария процитировало РИА «Новости».

«Дни.ру» отметили слова Джабарова о том, что встреча Путина и Зеленского невозможна на фоне постоянных нападок Украины на РФ. При этом Россия неоднократно предупреждала, что тема Крыма ни в каком контексте обсуждаться не будет.

«Сейчас, к сожалению, так, как ведет себя президент Украины, премьер-министр, глава МИД страны, они, по сути, очень часто оскорбляют Россию. Поэтому, прежде чем говорить о такой встрече, надо, чтобы отношения были ровными, без резких выпадов», — добавил член Совфеда.