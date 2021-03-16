Вероятность отставки трех губернаторов оценили в России

В зону с высокой вероятностью отставки попали руководитель Тувы Шолбан Кара-Оол, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на девятый рейтинг политической устойчивости губернаторов, который подготовил холдинг «Минченко консалтинг».

В средней зоне, согласно рейтингу, оказались руководители Дагестана, Белгородской области, Хабаровского края и Мордовии Сергей Меликов, Вячеслав Гладков, Михаил Дегтярев и Артем Здунов. Эти чиновники заняли свои посты осенью прошлого года и их уверенность в завтрашнем дне эксперты объясняют отсутствием конфликтов. Этому критерию не соответствует только положение Дегтярева. Все они временно исполняют сои обязанности. В этом сегменте политической устойчивости оказались и действующие руководители Карачаево-Черкесии и Тверской области Рашид Темрезов и Игорь Руденя.

Наиболее уверенно на своих рабочих местах себя чувствуют губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Политологи считают, что этих руководителей регионов поддерживает ближнее окружение президента России Владимира Путина.

Осенью 2021 года прямые губернаторские выборы пройдут как минимум в восьми регионах. В Северной Осетии, Дагестане и Карачаево-Черкесии состоятся непрямые выборы — руководителей регионов изберут местные парламенты.