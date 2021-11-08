Вероятность открытого военного конфликта Украины с Донбассом оценили в Совфеде

Член Совфеда Сергей Цеков обсудил с порталом Lenta.ru возможное решение украинских властей перейти к отрытому военному конфликту с донбасскими республиками.

«Подобное развитие событий может послужить детонатором дальнейшего разрушения Украины за счет гражданского протеста внутри страны», — допустил парламентарий.

Он оценил вероятность масштабного военного конфликта Украины с Донбассом на уровне 50%. По его мнению, большую роль здесь сыграет позиция Вашингтона, который может инициировать вооруженное наступление.

«Воинственность в последнее время чувствуется постоянно, заявления о том, что вопрос нужно решать вооруженным путем, звучат на очень разных уровнях», — добавил собеседник издания.