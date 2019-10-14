Немецкие СМИ рассказали об убытках ЕС из-за антироссийских санкций Подробнее

«Это абсолютно верный вывод. Мы давно говорили о том, что Россия — большая самодостаточная страна и санкционный режим не может нанести ощутимого ущерба нашей экономике, тем более заставить нас пренебречь своими интересами в сфере международной политики и каким-то образом сменить курс», — заявил Морозов.

Депутат объяснил, что страны Европейского союза всегда были крупными экономическими партнерами для России. По этой причине снижение товарооборота между странами ЕС и РФ ударило по европейской экономике. По его словам, европейские политики осознали необходимость пересмотреть антироссийские санкции и наладить двустороннее сотрудничество.

Ранее ученые Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики опубликовали данные, согласно которым санкции ведут к потере четырех миллиардов долларов. При этом 92% убытков из-за ограничений против России приходится на Евросоюз.