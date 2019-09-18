«Вернулись в состав России навсегда»: в Крыму оценили очередной план Киева по возвращению полуострова
Бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предложил очередной план по возвращению Крыма. Он предложил сформировать в стране мощную модель и взять полуостров под полный социальный, экономический, энергетический и водный контроль. Крымский депутат Юрий Гемпель прокомментировал это заявление сайту RT.
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Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что Крым возвращался в состав РФ исходя из моральных, культурных и идеологических соображений. Он отметил, что жители полуострова сами захотели присоединиться к России.
«И говорить сегодня о возвращении Крыма в состав Украины, о котором говорит экс-разведчик, на мой взгляд, некорректно. Мы вернулись в состав России навсегда. На сегодняшний день Крым получил динамическое развитие во всех отраслях… Поэтому, если бы состоялся повторный референдум, крымчане проголосовали бы точно так же, в таком же процентном соотношении, как и пять лет назад», — заключил Гемпель.