«Вернулись в состав России навсегда»: в Крыму оценили очередной план Киева по возвращению полуострова

Новый план по возвращению Крыма предложили на Украине Подробнее

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что Крым возвращался в состав РФ исходя из моральных, культурных и идеологических соображений. Он отметил, что жители полуострова сами захотели присоединиться к России.

«И говорить сегодня о возвращении Крыма в состав Украины, о котором говорит экс-разведчик, на мой взгляд, некорректно. Мы вернулись в состав России навсегда. На сегодняшний день Крым получил динамическое развитие во всех отраслях… Поэтому, если бы состоялся повторный референдум, крымчане проголосовали бы точно так же, в таком же процентном соотношении, как и пять лет назад», — заключил Гемпель.