«Верни колбасу, все прощу»: Путин пошутил над полпредом Устиновым на агровыставке

Президент России Владимир Путин посетил выставку сельхозпродукции в Адыгее. Во время мероприятия он решил пошутить, когда увидел, как его полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов берет одну из палок колбасы.

Устинов взял колбасу в тот момент, когда Путин общался с другими участниками выставки, стоя рядом с прилавком. Глава государства увидел, как полпред изучает товар и с улыбкой попросил «положить колбасу». В свою очередь Устинов рассмеялся и вернул продукцию на место.

«Верни колбасу, все прощу», — добавил Путин. Цитату привел в Twitter Кремлевский пул РИА.

Агровыставка проходит в Адыгее. На экспозиции представлены различные виды хлеба, десятки сортов колбас и сыра, а также разная молочная продукция.